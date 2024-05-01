«الأعلى للإعلام» ونقابة الصحفيين: قواعد جديدة لصرف بدل التكنولوجيا للذين لا يشملهم الصرف

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومجلس نقابة الصحفيين في اجتماع مشترك، موافقتهما على القواعد الجديدة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين أعضاء النقابة من الصحف الحزبية والخاصة الذين لا يشملهم الصرف، لتحقيق العدالة بين سائر الصحفيين، وفق قواعد قانونية منضبطة.

القواعد الجديدة تمت الموافقة عليها

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القواعد الجديدة تمت الموافقة عليها بإجماع الحاضرين، وتعالج حالات عدم صرف البدل، ولتلافي السلبيات في اللوائح القديمة، لإقرارها وسيتم رفع مذكرة بالقواعد الجديدة لمجلس الوزراء ووزارة المالية.

وفي بيان لنقابة الصحفيين وجه خالد البلشي نقيب الصحفيين الشكر للمجلس الأعلى للإعلام ولرئيسه الكاتب الصحفي كرم جبر، لاستجابته لمطالب نقابة الصحفيين بشأن القواعد الجديدة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا.

وأكد البلشي أن القواعد الجديدة جاءت لتؤكد أحقية كل الصحفيين المقيدين بجدولي المشتغلين وتحت التمرين في الحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن تنظيم الحصول على البدل يتم من خلال التنسيق المباشر بين النقابة والمجلس الأعلى للإعلام دون تدخل المؤسسات الصحفية.

وقدم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الشكر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على جهده المبذول بالتعاون مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، لإعداد هذه القواعد الجديدة، وأهدى نقيب الصحفيين درع النقابة إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وضم وفد أعضاء مجلس النقابة كلًا من الكتاب الصحفيين، خالد البلشي، نقيب الصحفيين، جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، دعاء النجار، هشام يونس، حسين الزناتي، محمود كامل، محمد سعد عبدالحفيظ، أعضاء مجلس النقابة.

الحضور في الاجتماع

حضر الاجتماع من أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس، المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، المستشار محمد عبدالسميع، الدكتور محمود ممتاز، الدكتور منى الحديدي، أعضاء المجلس.