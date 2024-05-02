أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن جهاز تنمية المشروعات، وقع اتفاقا جديدا مع شركة الخير لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بهدف مساعدة المشروعات على المنافسة والاستمرار في السوق.

وأشار إلى أن الشركة صدر بشأنها ترخيص من هيئة الرقابة المالية، مع امتلاكها 18 فرعا بالصعيد والوجه البحري، بهدف تشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي، وتوفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا.

جهاز تنمية المشروعات يتوسع فى الصعيد والمناطق الحدودية

لفت المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن جهاز تنمية المشروعات يتوسع فى الصعيد والمناطق الحدودية، مشيرا إلى أن هناك اتفاق جديد لتمويل المشروعات متناهية الصغر بـ30 مليون جنيه.

وأوضح أن هناك 1000 شخص يستفيد من الاتفاق الموقع بين الجهاز وشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، لافتا إلى أن أهداف الاتفاق تتمثل فيما يلي:

- المرأة المعيلة من أبرز الفئات التي ستستفيد من ذلك الاتفاق.

- تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات.

- دعم المشروعات التجارية والخدمية والزراعية والإنتاجية.