ورش عمل لتدريب المرأة المعيلة في الجيزة.. موعد التقديم والأوراق المطلوبة

أعلنت محافظة الجيزة عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قيام جهاز رعاية وتشغيل الشباب عن بدء ورش عمل لتوفير وظائف للمرأة المعيلة بسوق أسفل كوبري فيصل.

إدخال مصدر دخل للأسرة

وقالت المحافظة في المنشور إنّ ورش العمل تقام بالتنسيق مع إحدى المحال الشهيرة لتعليم الحرف اليدوية والتراثية، وتوفير فرص عمل لـ المرأة المعيلة وانخراطها في سوق العمل بقصد إدخال مصدر دخل لها ولأسرتها وهي كالتالي:

- ورشة شغل رمضان من الساعة 2 إلى الساعة 4 مساء.

- ورشة خرز من الساعة 4 إلى الساعة 6 مساء اليوم.

المستندات المطلوبة لحضور ورش عمل الجيزة

وطالبت محافظة الجيزة في الإعلان الراغبين في حضور ورش العمل التي ينظمها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة حضور المستندات الآتية «صورة البطاقة- صورة شهادة وفاة الزوج أو الطلاق- أصل فيش وتشبيه- دوسية للأوراق».

طرق تقديم الطلبات للراغبين بوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وطالبت محافظة الجيزة، الراغبين بالتقديم للتعيين للوظائف، بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوم الاثنين المقبل الموافق 19 من شهر فبراير الجاري 2024 بدء من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الثانية ظهرا

كيفية التواصل مع المتقدمين؟

وحددت المحافظة، طرق تواصل المتقدمين للوظائف المطلوبة، من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198- 35730825»