«الداخلية» توزّع عبوات غذائية على المرأة المعيلة بمختلف محافظات الجمهورية

واصلت وزارة الداخلية مشاركة المرأة المصرية في احتفالاتها، ونسقت مع الجهات المعنية لتنظيم زيارة لعدد من السيدات المُعيلات في منازلهن بمختلف المحافظات، واستقبالهن بالنوادي ومراكز الشباب لمشاركتهن الاحتفال بتلك المناسبة.

وشهدت الزيارات توزيع عبوات مواد غذائية على السيدات، ما لقي استحسان السيدات المعيلات الذين وجهوا الشكر لوزارة الداخلية على تلك المبادرات ذات الطابع الإنساني.

وفي سياقٍ آخر، نظم قطاع الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان في الوزارة، احتفالية في نادي الشروق لضباط الشرطة بالمعادي لعدد من السيدات نزيلات دور رعاية المسنات رفقة مشرفيهم، تتضمن رحلة نيلية وفقرات ترفيهية تقديرا لمسيرة عطائهن.

وجرى استقبال نزيلات دور رعاية المسنات وتنظيم احتفاليات لهن بعدد من مقرات نوادي الشرطة على مستوى الجمهورية احتفالا بتلك المناسبة.

واستقبل مستشفى الشرطة في العجوزة زيارة لوفد من المجلس القومي للمرأة، يرافقهم وفد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، للاطلاع والتعرف على دور أجهزة الوزارة في مجال توفير وتقديم أوجه الرعاية الصحية للسيدات.

وأشاد الوفد الزائر بالخدمة الطبية المقدمة للسيدات المترددات على المستشفى.