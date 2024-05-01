عمال مصر يشيدون بجهود الدولة والإنجازات العمرانية: «كل مبنى جديد عيد لنا»

أكد محمد سعد، مراسل «قناة dmc» من العاصمة الإدارية الجديدة، أثناء متابعته جهود العمال من مواقع العمل المختلفة، أنَّ عمال مصر العنصر الأساسي في نهضة البلاد، والعمود الفقري للمشروعات التي تمت والجاري تنفيذها، سواء مشروعات قومية أو تنموية.

وتابع مراسل القناة، في ذكرى الاحتفال بـ عيد العمال هذا العام، أنَّ المناسبة عالمية، وتم تخليدها في مطلع شهر مايو من كل عام، موضحا: «عيد العمال العالمي يوافق 1 مايو، وتحتفل به جميع البلدان».

وأكد «سعد»: «عمال مصر شاركوا في إنجاز عظيم، كعنصر أساسي في عمليات التشييد والبناء للعاصمة الإدارية الجديدة».

وفي سياق متصل، أشاد عمال مصر بالمشروعات القومية والتنموية التي تتبناها الدولة على مدار السنوات العشر الأخيرة والتي ساهمت في توفير فرص العمل ودفع عجلة التنمية، ليقول مصطفى عرفات حلمي، إنَّ يوم عيد العمال يمثل له الكثير ولكن كل إنشاء أو مبنى جديد هو عيد للعمال والانتهاء من أي مشروع أيضاً هو عيد وفرحة، فيما يرى خالد علي: «الشركة التي أعمل بها تفي بجميع حقوقي كعامل والرعاية الطبية التي أحصل عليها جيدة ونحصل على حقوقنا على أكمل وجه».