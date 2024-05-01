في عيد العمال.. حكاية ورشة لتشكيل الألومنيوم «عمرها 150 سنة» بالإسكندرية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «في عيد العمال.. حكاية أقدم ورشة لتشكيل الألومنيوم بالإسكندرية».

وقال محمد سعيد صاحب ورشة ألومنيوم إنَّ هذه الورشة مملوكة لجده، وأساس العمل فيها النحاس، موضحًا: «نطور في عملنا بقدر ما نستطيع».

وأضاف: «بنعمل عِدَدْ مطاعم لفول وفلافل وطاسات نحاس وألومنيوم وستيلس، وبنعمل الطاسة بنصنعها يدوي، وبنصنع قِدرة الفول، بتيجي نصفين وبنشتغل فيها على النار وبتطلع تتقفل معانا وبنعمل حلل الفلافل يدوي، وكل حاجة بنجهزها يدوي مفيش حاجة على الماكينة».

وقال عامل آخر: «تاريخ الورشة يزيد على 150 سنة، وورثنا هذه المهنة عن ذوينا، وكلنا عائلة واحدة، ونصنع القِدرة في غضون يومين أو 3 أيام، وكذلك طاسة الفلافل».