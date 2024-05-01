رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

في عيد العمال.. حكاية ورشة لتشكيل الألومنيوم «عمرها 150 سنة» بالإسكندرية

كتب:

منار مجدي
12:46 م | الأربعاء 01 مايو 2024
ورشة ألومنيوم

ورشة ألومنيوم

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «في عيد العمال.. حكاية أقدم ورشة لتشكيل الألومنيوم بالإسكندرية».

وقال محمد سعيد صاحب ورشة ألومنيوم إنَّ هذه الورشة مملوكة لجده، وأساس العمل فيها النحاس، موضحًا: «نطور في عملنا بقدر ما نستطيع».

وأضاف: «بنعمل عِدَدْ مطاعم لفول وفلافل وطاسات نحاس وألومنيوم وستيلس، وبنعمل الطاسة بنصنعها يدوي، وبنصنع قِدرة الفول، بتيجي نصفين وبنشتغل فيها على النار وبتطلع تتقفل معانا وبنعمل حلل الفلافل يدوي، وكل حاجة بنجهزها يدوي مفيش حاجة على الماكينة».

وقال عامل آخر: «تاريخ الورشة يزيد على 150 سنة، وورثنا هذه المهنة عن ذوينا، وكلنا عائلة واحدة، ونصنع القِدرة في غضون يومين أو 3 أيام، وكذلك طاسة الفلافل».

اقرأ المزيد:

محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال

‎موعد إجازة عيد العمال.. إليك قائمة بالعطلات المتبقية في 2024

«مياه كفر الشيخ» تكرم الموظفين المثاليين بمناسبة عيد العمال 2024

«الأوبرا» تنظم احتفالية بمناسبة عيد العمال مساء الأربعاء المقبل
بقلم منار مجدي