«خيوط الأمل» تهنئة من بشرى في عيد العمال: تحية للأيدي العاملة

أعادت الفنانة بشرى نشر أغنيتها «خيوط الأمل» عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، لتهنئ بها عمال مصر بمناسبة عيدهم القومي، مشيرة إلى أهمية دورهم في المجتمع المصري للنهوض باقتصاد الدولة.

بشرى تُهدي أغنيتها «خيوط الأمل» لعمال مصر

وعلقت الفنانة بشرى على مقطع الفيديو «كل عيد وعمال مصر بخير وتحية للأيدي العاملة المصرية»، والأغنية من كلمات دكتور وائل العبيدي وألحان وتوزيع محمد شاشو، وتم طرحها خلال افتتاح مصانع الروبيكي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

آخر أعمال الفنانة بشرى

وعرض مؤخرا للفنانة بشرى مسلسل «طبيبة شرعية»، وتصدر محركات البحث عقب عرض أولى حلقاته، المسلسل من تأليف محمد الغيطي وإخراج شادي أبو شادي، ويشارك بشرى في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعي وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

https://www.instagram.com/reel/C6a2vwKryCJ/?igsh=MWJ2MHVvYmQ4YmtucQ==