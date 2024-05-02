طرق تنظيف «مواعين» الفسيخ والرنجة بسهولة.. «مش هتحتاري تاني»

تقع العديد من السيدات في حيرة كيفية تنظيف الأواني بعد تناول الفسيخ والرنجة، إذ تفصلنا أيام قليلة عن شم النسيم، ويتنظره الكثيرون للاستمتاع بتناول هذه المأكولات، وعلى الرغم من تميز تلك الوجبة بمذاق شهي، إلا أن تنظيف وغسيل الأطباق بعدها أمر يؤرق ربات المنزل.

تنظيف مواعين الفسيخ والرنجة

وبطرق مبتكرة يمكن غسل جميع أنواع الأواني بسهولة وتعطيرها للتخلص من بقايا الرائحة بعد تناول الفسيخ والرنجة، ونقدمها لكم بحسب موقع «سي بي سي سفرة»، المتخصص في شؤون ربات المنزل.

الشطف والنقع

اشطفيها جيدًا أكثر من مرة.

انقعيها في الماء النظيف الساخن، لأنها الحل الأسرع في تنظيف الأطباق.

اشطفيها مرة أخرى وضعيها في الصابون السائل.

هذه الطريقة تساعد على التخلص من دهون ورائحة الرنجة والفسيخ.

طريقة الخل الأبيض

تعد من أهم الطرق في القضاء على بقايا وروائح وبواقي الفسيخ والرنجة:

ضعي كوب من الخل على المياه الساخنة.

انقعي به المواعين والأطباق لفترة لا تقل عن ربع ساعة.

اغسلي بالماء والصابون.

افركي المواعين جيدًا بالليفة، لتقضي على رائحة الفسيخ والرنجة.

غسل المواعين الليمون

طريقة أخرى لتنظيف المواعين:

اعصري الليمون على أطباق الفسيخ والرنجة.

ضعي كل الليمون المعصور في وعاء به مياه واتركي به المواعين.

ضعي صابونا سائلا مع الأطباق.

بعد ذلك اشطفي المواعين جيدًا للتخلص السريع من رائحة هذه الأسماك.

نصائح لتنظيف الأواني

ووفقًا لما قدم موقع «candy-home» بعض الحيل السحرية، التي تسهل عليك عملية التنظيف، اتبع هذه الخطوات للحرص على نظافة الأواني بعد تناول الفسيخ والرنجة: