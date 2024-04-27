وزارة الصحة: اشربوا الماء بكثرة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا لها بشأن تناول الفسيخ والرنجة قبل الاحتفال بشم النسيم لتفادي أي مضاعفات صحية محتملة نتيجة تناوله، في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على أجهزة الجسم.

نصائح لتناول الفسيخ والرنجة

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقريرها عند تناول الفسيخ والرنجة إنه لابد من اتباع مجموعة من التعليمات.

- ضرورة تجنب المشروبات الغازية

- تناول كمية كبيرة من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة

- تناول النشويات المعقدة مثل الخبز البني

- وضع خل التفاح والليمون على الفسيخ والرنجة لقتل أي بكتيريا داخل المعدة بعد تناوله.

- شرب المشروبات الساخنة كالشاي الأخضر والكركديه والينسون لتطهير المعدة من السموم والفضلات

الأرقام الخاصة بالتسمم الغذائي

وأعلنت وزارة الصحة والسكان الأرقام الخاصة بالتسمم الغذائي 137، و16474 ، لافتة إلى أهمية الاتصال بالخطوط الساخنة في حال التعرض للتسمم للقيام بتقديم الرعاية الصحية اللازمة والعمل على إزالة أي معوقات صحية.