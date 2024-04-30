تراجع ملحوظ في أسعار الفسيخ والرنجة قبل أيام من شم النسيم

تراجعت أسعار الفسيخ والرنجة تزامنا مع قرب أعياد شم النسيم، حيث سجل كيلو الفسيخ تراجعا بنحو 15 جنيهًا، وشهدت الأسواق رواجا في عملية البيع والشراء قبل أيام قليلة من قدوم شم النسيم، ويعتبر الفسيخ والرنجة من الأكلات المحببة للمصريين طوال أيام العيد، حيث تجتمع الأسر وتتناولها في البيوت أو الحدائق والمتنزهات.

أسعار الفسيخ والرنجة

وترصد السطور التالية أسعار الفسيخ والرنجة في الأسواق المصرية خاصة القاهرة والجيزة، كما يلي.

أسعار الفسيخ اليوم

بلغ سعر الفسيخ المملح نحو 450 و500 جنيه للكيلو الواحد.

وصل سعر الفسيخ ملح وسط في الأسواق إلى 400 و450 جنيها للكيلو الواحد.

سجل سعر الفسيخ المخلي في الأسواق نحو 475 جنيها للكيلو الواحد.

سعر علبة فسيخ فيليه

بلغ سعر علبة فسيخ فيليه 200 جرام في الأسواق نحو 60 لـ80 جنيها.

وصل سعر علبة فسيخ فيليه 350 جراما في الأسواق إلى 120 لـ150 جنيها.

سجل سعر برطمان فسيخ بوري مخلي 200 جرام في الأسواق نحو 100 و120 جنيها.

بلغ سعر برطمان فسيخ بوري جزل 350 جراما نحو 130 لـ150 جنيها.

أسعار الرنجة اليوم

بلغ سعر الرنجة الهولندية اليوم في الأسواق نحو 120 لـ200 جنيه للكيلو الواحد.

سجل سعر كيلو الرنجة المخلية اليوم في الأسواق نحو 255 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الرنجة

وصل سعر الرنجة بطارخ اليوم إلى 280 لـ300 جنيه للكيلو الواحد.

بلغ سعر الرنجة بطارخ مخلية نحو 305 لـ330 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الملوحة اليوم

سجل سعر كيلو الملوحة اليوم في الأسواق نحو 350 جنيها للكيلو الواحد.

وصل سعر كيلو الملوحة الأسوانية اليوم في الأسواق إلى 220 لـ240 جنيها للكيلو الواحد.

سعر السردين

بلغ سعر كيلو السردين اليوم نحو 180 لـ200 جنيه للكيلو الواحد.

سجل سعر الأنشوجة 200 جرام اليوم في الأسواق نحو 100 لـ120 جنيها.