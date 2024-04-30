13 نصيحة من جهاز حماية المستهلك قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

حذر جهاز حماية المستهلك، المواطنين، في نشرة توعوية جديدة نشرها عبر موقعه الرسمي، من عواقب تناول الفسيخ والأسماك المملحة في بعض الحالات التي قد تؤدي إلى التسمم والوفاة، وكذلك بعض أنواع السمك المشابهة للفسيخ المباعة على أنها سمكة البوري المملحة من خلال بعض الأماكن مجهولة المصدر، تحتوي على سموم خطيرة، مؤكدًا على توخي الحذر عند شراء الأسماك المملحة والمدخنة حرصًا على الصحة والسلامة العامة للمواطنين خلال أعياد شم النسيم.

نصائح بشأن تناول الفسيخ والسمك المملح

حدد جهاز حماية المستهلك في نشرته التوعوية، بعض الخطوات التي يقوم بها المستهلك عند شراء هذه النوعية من الأسماك، موضحًا المواصفات الآمنة لها، فيما بيّن مواصفات الأنواع والحالات التي تُسبب حالات التسمم وتؤدي لوفاة المستهلك نتيجة لخطورته.

نصائح يجب العمل بها عند الشراء

- تأكد أنها تلمع وبراقة ذات لونٍ طبيعي.

- التأكد من أن أنسجته لحمها متماسكة وجلدها سليم.

- أن تكون ذات روائح طبيعية مقبولة.

- ضرورة التأكد من تاريخ الصلاحية المدون على العبوة

- الشراء من أماكن ومصادر معروفة وعدم شرائها من مصادر مجهولة.

نصائح يُعمل بها قبل تناولها على الغذاء

- غسل الأسماك المملحة بالماء الجاري.

- تقليل نسبة الملح في الفسيخ والسمك المملح والسردين بعصير الليمون والخل.

- تجميد السمك المملح لتقليل الطفيليات في الفريزر قبل أكلها بـ48 ساعة.

- عدم تناول الأطفال أقل من سن 3 سنوات للفسيخ والسمك المملح.

- الحرص على عدم الإفراط في تناول الأسماك المملحة والمدخنة.

- أكل كميات كبيرة من الخضروات مثل الخس والجرجير والبصل.

- شرب كميات كبيرة من المياه.

- تناول الشاي بعد الوجبة.