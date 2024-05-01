برلماني: سيناء شهدت تنمية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

قال النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة لسيناء الحبيبة، التي تشهد تنمية حقيقية لم تألفها منذ عشرات السنوات، وانتقلت من بؤرة الإهمال لـ«التنمية والتطوير»، مؤكدا أن سيناء شهدت تنمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل غير مسبوق.

اهتمام القيادة السياسية بسيناء

أشار عضو مجلس النواب، إلى أن أرض الفيروز نالت اهتماما شديدا للغاية من القيادة السياسية، لذا وضعت الدولة تنمية سيناء على رأس أولوياتها، وحرصت الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24، على وضع مخصصات مالية وصلت لـ11.6 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية في التعليم والصحة والنقل والزراعة، واستكمالا لخطة العام الجاري.

وأوضح أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025 للحكومة، حرصا على تكثيف الجهود الرامية لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه.

استثمار الحكومة في سيناء

تابع القاضي، يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء (نحو%55)، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5%، وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنحو 6.4%، ثم قطاعات الأنشطة العقارية والخدمات التعليمية بنسب 5.7% و5.3% على الترتيب، الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء (نحو%55)، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5%، وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنحو 6.4%، ثم قطاعات الأنشطة العقارية والخدمات التعليمية بنسب 5.7% و5.3% على الترتيب.