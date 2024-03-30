تفاصيل أول صلاة تهجد في محافظة شمال سيناء.. تعرف على موعد إقامتها

يستعد المسلمون لأداء صلاة التجهد الليلة، في أول أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ويحرصون على معرفة تفاصيل أول صلاة تهجد في محافظة شمال سيناء، وموعد إقامتها.

تفاصيل أول صلاة تهجد بمساجد شمال سيناء

وتبدأ صلوات التهجد، بحسب السنة النبوية، في العشر الأواخر من شهر رمضان، ابتداء من منتصف الليل حتى موعد قرآن الفجر، ويتخللها تناول طعام السحور، اقتداء بالسنة النبوية الكريمة، والهدف منها التقرب والتعبد إلى المولى عزوجل بالقران والصلاة والدعاء.

واستعدت مساجد شمال سيناء لاستقبال المعتكفين في العشر الأواخر من رمضان، وذلك من خلال نظافة الأماكن، وتخصيص ركن قراءة القرآن، والسماح للبعض بالأعتكاف في بعض المساجد، بشروط حددتها الأوقاف بالتنسيق مع شيوخ الوعظ والأئمة في المساجد.

المساجد المحددة للاعتكاف والتهجد في شمال سيناء

بدوره قال الشيخ محمود مرزوق مدير أوقاف شمال سيناء، إن المساجد المحددة للاعتكاف في قرى ومدن المحافظة هي:

مسجد النصر بالعريش، مسجد المحطة بمدينة بئر العبد، مسجد المجمع الإسلامي بالمساعيد، المسجد الكبير بقرية بالوظة، مسجد الكوثر بمدينة الشيخ زويد، مسجد الرحمن بمدينة الحسنة، المسجد الكبير بمدينة نخل، مسجد القسيمة بقرية القسيمة، مسجد المعلمين بحي الضاحية، مسجد الرحمن بغرب العريش.

شروط الاعتكاف وصلاة التهجد بمساجد شمال سيناء

وذكرت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه تم التنبيه على جميع المعتكفين ومؤدي صلاة التهجد مراعاة حرمة المساجد وقدسيتها والالتزام بالنظافة، وأن أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد، ولا يتم السماح لأي شخص من عامة المصلين فتح دروس فقه أو أداء صلاة الجماعة إماما أو خطيبا، إلا بتصريح رسمي أو تكليف من الأوقاف.

وعن مواعيد صلاة التهجد، فقد أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء أنها تبدأ في العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث تبدأ الصلوات قرابة الساعة الثانية عشر ليلا، وتستمر حتى قبيل أذان الفجر، يتخللها تناول بعض من طعام السحور والتمر والماء لبعض الوقت اقتداء بسنة النبي الكريم.