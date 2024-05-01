أمين غنيم قائما بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتولي الدكتور حسن علي محمد علي الشوربجي - مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية - القيام بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية.

تنمية وتطوير المدن

في سياق متصل، أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتولي المهندس أمين حسن إبراهيم غنيم - الشاغل لوظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والقيام بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن.