‎«الإسكان» تكشف تفاصيل شقق هيئة المجتمعات العمرانية 2024

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التفاصيل الكاملة لطرح شقق هيئة المجتمعات العمرانية 2024، ضمن مجموعة من الوحدات السكنية بعدد من المدن الجديدة بمواقع متميزة تلبي احتياجات ورغبات المواطنين من مختلف الفئات، موضحة الوحدات السكنية مُجهزة بكافة المرافق.

شقق هيئة المجتمعات العمرانية 2024

تشتمل شقق هيئة المجتمعات العمرانية 2024، على مدن القاهرة الجديدة والعبور وزايد وأكتوبر، لتلبية احتياجات ورغبات المواطنين من مختلف الفئات بجميع محافظات الجمهورية، حيث أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مفاجآت سارة للمصريين في الخارج بشأن المشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة.

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي، قبل نهاية مارس الجاري 2024 بهدف تقديم وحدات مدعومة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن شقق هيئة المجتمعات العمرانية 2024، موضحاً أن مشروع شقق الإسكان الاجتماعي التمليكي يضم 1000 وحدة سكنية.

768 وحدة سكنية كاملة التشطيب

تتضمن الشقق 4 محافظات على مستوى الجمهورية وهي «المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف والجيزة»، كم أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن طرح تكميلى يشمل 768 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 89 و93 م2، بمدينة العبور الجديدة، وعدد من الوحدات السكنية بمدينة أسيوط الجديدة، بنظام القرعة العلنية اليدوية.

وسبق وأعلنت الوزارة عن طرح تكميلى لوحدات سكنية بمشروع «جنة» بـ 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وأخرى بالعبور وأسيوط الجديدتين، وذلك للذين لم يحالفهم الحظ، موضحة أن الطرح التكميلي يشتمل على 480 وحدة سكنية بمدينتي «6 أكتوبر - القاهرة الجديدة» بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2.

كما تضمن الطرح التكميلي على 839 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 57م2 و93 م2، بمدينتي العبور وأسيوط الجديدتين، أيضاً للذين لم يحالفهم الحظ، موضحاً آلية التقديم أنها تكون بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان.