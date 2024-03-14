وزير الإسكان: ارتفاع إجمالي استثمارات «المجتمعات العمرانية» إلى 500 مليار جنيه

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ارتفاع إجمالي استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منذ تأسيسها في عام 1979، وحتى نهاية يونيو الماضي، إلى 500 مليار جنيه، بينها 241 مليار جنيه استثمارات في البنية الأساسية، و152 مليارا في الإسكان، و107 مليارات في الخدمات والزراعة والتنموية، بخلاف الاستثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة، واستثمارات القطاع الخاص في المدن الجديدة.

وأشار وزير الإسكان خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الخميس، إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي انتهى تنفيذها أو ما زالت قيد التنفيذ، منذ تأسيس الهيئة حتى نهاية يونيو الماضي، بلغت نحو 1.33 مليون وحدة سكنية في المدن الجديدة والقرى السياحية، موضحا أن عدد الوحدات السكنية التي نفذت أو ما زالت قيد التنفيذ في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحتى نهاية يونيو الماضي، تعادل 270% مما نفذته الهيئة طوال 35 عاما.

مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية

من جهته، قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن إجمالي ما نفذته وتواصل تنفيذه الهيئة في مجال المشروعات الخدمية منذ تأسيس الهيئة حتى نهاية يونيو الماضي، بلغ 4102 مبنى خدميا، منها 1449 مبنى تم تنفيذه حتى نهاية يونيو 2014.

وأضاف أنه «في مجال خدمات مياه الشرب جرى تنفيذ 24 محطة لتنقية المياه بطاقة إجمالية 4.75 مليون متر مكعب/ اليوم، و7 محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 352 ألف متر مكعب/ اليوم، فيما جار تنفيذ وتوسعة وتأهيل 13 محطة لتنقية المياه بطاقة إجمالية 2.32 مليون متر مكعب/ اليوم، وجارٍ تنفيذ محطة تحلية ماربيلا بطاقة 2000 متر مكعب/ اليوم، ومحطة مياه العاصمة الإدارية بطاقة 450 متر مكعب/ اليوم في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب في المدن الجديدة، كما يتم ضخ هذه الكميات من المياه في شبكات مياه منفذة بأطوال نحو 20 ألف كيلومتر، وجارٍ تنفيذ شبكات مياه بأطوال 2044 كيلومترا».

إنجازات «المجتمعات العمرانية» في قطاع الصرف الصحي

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إنه «في مجال خدمات الصرف الصحي جرى تنفيذ 30 محطة معالجة وبرك أكسدة ووحدات مدمجة، بسعة إجمالية 1.9 مليون متر مكعب/ اليوم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة وتأهيل 16 محطة معالجة بسعة 437 ألف متر مكعب/ اليوم، ومحطة صرف صحي العاصمة الإدارية بطاقة 250 ألف متر مكعب/ اليوم في المرحلة الأولى».

وأضاف «يجري تطوير محطات معالجة في عدد من المدن الجديدة لتنتج مياها معالجة ثلاثياً؟، لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء داخل المدن، بالإضافة لأعمال الإحلال والتجديد في عدد من محطات رفع الصرف الصحي بالمدن الجديدة، بينما يجري تجميع الصرف الصحي من خلال شبكات صرف منفذة بأطوال 15 ألف كيلومتر، وجارٍ تنفيذ شبكات صرف بأطوال 2210 كيلومترات».

تنفيذ 83 محطة محولات كهرباء جديدة

وأشار ممدوح إلى تنفيذ 83 محطة محولات كهرباء بتوسعاتها، بطاقة إجمالية 12 ألفا و180 ميجا.ف.أ، فيما تتواصل اعمال تنفيذ 9 محطات بطاقة 2615 ميجا.ف.أ، وتصميم محطتين بطاقة 645 ميجا.ف.أ، لافتا إلى إعداد مستندات الطرح لـ4 محطات بطاقة 805 ميجا.ف.أ، بينما تبلغ أطوال شبكات الكهرباء المنفذة 89 ألف كيلومتر، وجارٍ تنفيذ شبكات كهرباء بأطوال 8468 كيلومترا، وتنفيذ شبكات طرق بطول 17 ألف كيلومتر، بالإضافة لـ1768 كيلومترا أخرى جار تنفيذها، مع الانتهاء من مد شبكات اتصالات بإجمالي 3 ملايين و236 ألف خط.