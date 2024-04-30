عذاب جنود الاحتلال الإسرائيلي العائدين من غزة.. أزمات النطق والسمع والأكل

كشفت صحيفة عبرية عن أزمة كبيرة يمر بها جنود الاحتلال الإسرائيلي العائدون من حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أثرت على التحدث والاستماع وتناول الشراب والطعام.

جنود الاحتلال الإسرائيلي العائدون من الحرب انتقلوا إلى مراكز التأهيل

وبحسب «سكاي نيوز» فإن جنود الاحتلال الإسرائيلي العائدين من غزة انتقلوا إلى مراكز التأهيل، بسبب معاناتهم من صعوبات جسدية ونفسية كبيرة، وصلت إلى حد فقدانهم القدرة على النطق بشكل طبيعي.

ونقلت «سكاي نيوز» تصريحات نيري بيليد المعالجة في مستشفى إعادة التأهيل بالأراضي المحتلة لصحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية إن هناك نقاط ضعف إذا لم يتم علاجها الآن، فإنها ستبقى لسنوات، مشيرة إلى أن الجنود العائدين يواجهون مشاكل متعددة مثل صعوبة استرجاع بعض الجنود المصابين للكلمات وتذكر اسم شخص ما، وكذلك مشاكل في دقة الكلمات عند محاولة قول شيء.

مشاكل في السمع لدى جنود الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب

ولفتت إلى أن هناك الكثير من جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يعانون تلفا في السمع ناجما عن التعرض لضوضاء القتال، أو من أحداث غير عادية تتمثل في انفجارات قريبة من دون تدابير وقائية مضيفة أنهم يعانون مشاكل في السمع «يمكن أن يتجلى في شكل طنين في الأذن، أو نوع من الحساسية للضوضاء العالية، أو صعوبة في فهم الكلام في ظل خلفية من الضوضاء».

وأكدت أن هناك جنود يعانون من مشاكل في سماع الصوت بشكل جيد، إضافة إلى وجود أضرار في الأحبال الصوتية واستنشاق الدخان وغيرها، مشددة على أنه في كثير من الأحيان تكون لدى الجنود إصابات أكثر حدة، لكن لا يتم اكتشافها إلا بعد أسابيع أو أشهر، مثل عدم القدرة على رفع الصوت لمدة طويلة، وهي حالات لا تظهر دائما في الاختبارات القياسية.

ولفتت إلى أن هذه الإصابات أقل وضوحا من الإصابات الجسدية وأنها تؤثر بشدة على نوعية حياة الجنود الذين يجدون أنفسهم لا يستطيعون التواصل مع الأصدقاء أو استخدام الهاتف بنفس الطريقة مشددة على أن بعض هذه الأعراض تستمر لسنوات.