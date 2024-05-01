طريقة اختيار الأبناء الكليات المناسبة.. أستاذ جامعي يوضح المعايير

كشف الدكتور محمد كمال، الخبير التربوي، أستاذ بجامعة القاهرة، طريقة اختيار الكليات المناسبة للأبناء بتنسيق الجامعات 2024، والمقرر أن ينطلق بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2024 وإعلان النتيجة.

وأوضح الخبير التربوي، أن مصر تشهد ازدهارا كبيرا في قطاع التعليم الجامعي من حيث أنماط التعليم المختلفة والبرامج المتقدمة الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا، ووظائف المستقبل والذكاء الاصطناعي والرقمنة والحاسبات.

طريقة اختيار الطلاب للكليات

وأكد كمال في حديثه لـ«الوطن»، أن اختيار الطلاب للكليات يتوقف على عدد من العوامل، أبرزها معرفة ولي الأمر والطالب نفسه بإمكانياته وقدراته في التخصص الذي يرغب في الالتحاق به، وكيفية توظيف مواهبه وإمكانياته جيدا، بجانب الاطلاع على احتياجات المستقبل من حيث فرص العمل والتخصص الذي يمكن من خلاله إيجاد فرصة عمل فور تخرجه، بجانب الاهتمام بتنمية قدراته العلمية والحاسبات واللغات، والأهم من ذلك اختيار التخصص المناسب لمجموعه في الثانوية العامة.

التدخل في اختيار الأبناء

وناشد كمال أولياء الأمور بضرورة عدم التدخل في اختيار الأبناء للتخصصات والكليات التي يرغبون في الالتحاق بها، بجانب العمل على تشجيعهم في الالتحاق بما يحبونه والعمل أيضا على تحفيز قدراتهم وإمكانياتهم وتوظيفها فيما يناسبهم وضرورة التطلع إلى كافة التخصصات التي تناسب وظائف المستقبل والحوسبة الرقمية والذكاء الاصطناعي وغيرها من التخصصات الفريدة الجديدة التي تسهم في تنمية المجتمعات.