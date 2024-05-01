أهالي البحيرة يٌحيون ذكرى رحيل مصطفى درويش: «مش هننساك يا ابن دمنهور»

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنان مصطفى درويش، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجأة، تسببت في رحيله يوم 1 مايو 2023، في نبأ أحزن الجميع، وأقدم أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، على تخليد ذكرى رحيل ابن بلدتهم، ونشروا بعض الصور أثناء تجول الفنان الراحل مصطفى درويش بمدينهم، فماذا قال الأهالي عنه في ذكرى رحيله؟

يوم 21 أبريل عام 2023 وقبل وفاة الفنان مصطفى درويش بأيام قليلة، نشر الفنان الراحل صورة رفقة بعض أصدقائه، أثناء تناولهم «الآيس كريم»، مٌعلقًا عليها: «آيس كريم من مدرسة الزراعة بدمنهور.. كده الوقفة تمت بسعادة».

أحد الأهالي: مش هننساك أبدا يا ابن دمنهور

أهالي دمنهور أعادوا نشر تلك الصورة مرة أخرى في ذكرى وفاته، إذ كتب أحد الأهالي قائلاً: «ناس كتير أول ما بيشتغلوا في القاهرة ويتشهروا ويستقرون هناك، مش بيقولوا إنهم من دمنهور أو من مراكز تبع البحيرة، وتلاقي على صفحاتهم مكتوب إنهم من القاهرة وخلاص وبينسوا بلدهم، لكن مصطفى درويش كان مُعتز ببلده دمنهور جدًا، وبيذكرها في أي مناسبة وعلى علاقة بكل أصدقاؤه هنا، الله يرحمك وإحنا كمان مش هننساك أبدا يا ابن دمنهور».

كما قال محمد صالح أحد أهالي البحيرة خلال حديثه مع «الوطن»، أن المحافظة بأكملها لن تنسى الفنان مصطفى درويش، الذي كان كثيرًا ما يزور بلده دون الانقطاع لفترة طويلة، مضيفًا: «إحنا فاكرينه وعمرنا ما هننساه وبنحبه».

حكاية معلمة الحضانة لمصطفى درويش

أحد الأهالي أيضًا أعاد نشر صورة لمصطفى درويش، خلال تقبيله ليد إحدى المدرسات عام 2020 داخل قاعة أفراح بدمنهور، وكان الفنان الراحل قد نشر تلك الصورة عبر صفحته قائلاً: «أبلة صفاء كانت مدرسة الحضانة بتاعتي، مشفتهاش من حوالي 30 سنة، قابلتها في فرح في دمنهور فرحت أوي، قالت لي عايزة أتصور معاك، قلت لها ده أنا اللي أتصور معاكي وأبوس إيديك ورأسك كمان، ربنا يديكي الصحة يا رب».