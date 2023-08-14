الفنان مصطفى درويش «الغائب الحاضر» في العرض الخاص لفيلم «5 جولات»

لم ينسَ الفنانون المشاركون في فيلم «5 جولات» خلال العرض الخاص بالفيلم، المقام بأحد السينمات بمصر الجديدة، زميلهم الفنان مصطفى درويش، أحد أبطال الفيلم، الذي رحل عن عالمنا مؤخرا بشكل مفاجئ.

وعبرت الفنانة عايدة الأيوبي، عن حزنها الشديد لخسارة الوسط الفني للفنان مصطفي درويش، ورحيله عن عالمنا مؤخرا، إثر أزمة قلبية بشكل مفاجئ، قائلة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «ربنا يرحمه مفتقدينه جدا النهاردة.. كان نفسنا يبقي معانا بس هو في مكان أحسن إن شاء الله».

فيما قال مطرب الراب الشهير أرسينك بتأثر «ربنا يرحمه مفتقدينه بس أكيد في مكان أحسن من هنا بكتير».

وقال آدم الشرقاوي «ربنا يرحمه كان نفسنا يكون موجود معانا ومفتقدينه بس أكيد هو في مكان أحلى».