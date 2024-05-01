هل يظهر مصطفى درويش في الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد+ 1؟

تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان مصطفي درويش، الذي فارق الحياة بشكل مفاجئ، وحزن لغيابه الوسط الفني، خاصة أنه كان شخصية محبوبة ومحب للخير، ومن الأعمال الأخيرة التي شارك فيها قبل وفاته مسلسل كامل العدد+1 الجزء الأول.

مصطفى درويش وظهوره في مسلسل كامل العدد+ 1

وقال مصدر من داخل المسلسل لـ «الوطن»، إنه في حال التحضير لجزء ثالث، سيكون الفنان مصطفى درويش له وجود خاص، حيث تاثر الأبطال بشخصية عمر وظهوره في الجزء الأول والثاني، فدوره ممتد بسبب ظهور أولاده وبناته التؤام من الراقصة بدرة، فضلاً عن ظهور والدته الفنانة ميمي جمال .

مصطفى درويش وشخصية عمر في كامل العدد

وجسد الفنان مصطفى درويش خلال المسلسل شخصية «عمر» وهو زوج الفنانة دينا الشربيني، وعلى الرغم من رحيله إلا أنه ظهر في الجزء الجديد من خلال 3 أشكال، الصورة الأولى عندما قام شريف سلامة بزيارته في المقابر وحديثه معه على اعتبار أنهما كانا أصدقاء، والصورة الثانية حديث أولاده التؤام بشكل مستمر عليه وافتقاده في حياتهما، والصورة الثالثة تمثلت في ظهور الفنانة ميمي جمال التي جسدت دور والدة الفنان مصطفي درويش.

أبطال مسلسل كامل العدد+ 1

شارك في بطولة مسلسل كامل العدد+1 نخبة من الفنانين من بينهم، دينا الشربيني، شريف سلامة، ميمي جمال، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، إسعاد يونس، عمرو جمال، ومجموعة مميزة من الأطفال.