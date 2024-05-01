هل الاستحمام اليومي يهدد جهاز المناعة؟.. تصريحات صادمة

أثارت مجموعة من الخبراء الأميركيين في مجال الصحة جدلًا واسعًا بعد إدلائهم بتصريحات غريبة بشأن الاستحمام اليومي، إذ أكدوا أن الاستحمام اليومي ليس ضروريًا بل ويُؤثر على جهاز المناعة بالسلب، وفقًا لتقرير شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، لذا نتناول في التقرير التالي مدى صحة تلك التصريحات.

تأثير الاستحمام اليومي على المناعة

يقول الدكتور روبرت إتش شميرلينج، وهو طبيب وأستاذ في دار نشر هارفارد الصحية، في مقال نُشرته مجلة هارفارد هيلث، أن الاستحمام اليومي قد يٌضعف جهاز المناعة؛ لأنه يعمل على التخلص من بعض الكائنات الدقيقة التي تتواجد في أجسادنا وتساعد على بناء أجسام مضادة وقائية، كما أوضح أن الاستحمام المُتكرر بالماء الساخن يؤدي إلى إزالة الزيوت الطبيعية والبكتيريا النافعة من الجلد.

ويُمكن أن يؤدي الاستحمام اليومي كذلك إلى زيادة الحكة والتهيج ويُصبح الجلد أكثر عُرضة للإصابة بالالتهابات، بحسب تصريحات الدكتور شميرلينج، مٌشيرا إلى أن هناك مخاطر يُمكن أن يتعرض لها الجلد جراء التعرض للمواد الكيميائية الموجودة في الماء كالأملاح والكلور والفلورايد والمعادن الثقيلة.

وزادت تصريحات دوناتشاده مكارثي، عالم بيئي لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، من غرابة الأمر، إذ أكد أنه يقوم بالاستحمام مرة واحدة فقط في الشهر، وينتعش بالاغتسال بشكل أقل.

هل يضر الاستحمام اليومي الجلد؟

انتقد الدكتور محمد شلبي، استشاري الأمراض الجلدية، ما جاء بتصريحات الخبراء الأمريكيين، مؤكدًا أن الاستحمام اليومي لا يضر الجلد أو البشرة إطلاقًا، بل على العكس يؤدي قلة الاستحمام إلى انبعاث الروائح الكريهة وحدوث الالتهابات الجلدية وتفاقم حالات الإكزيما، مضيفًا لـ«الوطن»: «ينبغي ألا يقل عدد مرات الاستحمام في الشتاء عن مرتين أسبوعيًا، وأن يكون الاستحمام في الصيف يومًا بعد يوم أو بشكل يومي».