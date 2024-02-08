استشاري: تناول الفاكهة والخضروات يعزز جهاز المناعة في أيام البرد الشديد

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة، إن هناك بعض الخطوات على المواطن أن يحرص على اتباعها من أجل تعزيز مناعته وتقليل نسبة الإصابة بالأمراض في ظل ما تشهده البلاد من طقس شديد البرودة في الأيام الحالية، إذ تزيد نسبة الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا في هذا الطقس البارد.

تعزيز المناعة في البرد الشديد

وأوضحت «عبد الوهاب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه لابد من أن يعمل المواطن على تعزيز جهاز المناعة، من خلال تناول الفاكهة والخضروات التي من شأنها أن تزود الجسم بما يحتاج إليه من فيتامينات وغيره التي تعمل على تعزيز الجهاز المناعي، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة والحصول على قسط مناسب من الراحة والنوم لمدة ساعات منتظمة.

غسل اليدين وعدم لمس الأسطح

كما لفتت إلى بعض الخطوات على المواطن اتباعها من أجل تقليل نسبة الإصابة بالعدوى، منها غسيل اليدين بالماء والصابون، وتقليل لمس الأسطح، كما لفتت إلى أهمية العناية بالنفس، والعمل على شرب الكثير من السوائل لأن الحفاظ على الجسم رطب يقلل من الإصابة بنزلات البرد وغيرها من الأمراض.