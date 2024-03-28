توقف عنها فورا.. عادة شائعة أثناء الاستحمام تنشر الأمراض في المنزل

سواء كنت تبدأ يومك بـ«حمام ساخن» في الصباح لانتعاشة جديدة أو تلجأ إليه في المساء من أجل الاسترخاء، يمكن أن يؤدي خطأ شائع يرتكبه الكثيرون إلى مخاطر صحية غير مٌتوقعة.

إن الفعل البسيط والممتع المتمثل في ترك الماء الساخن يحتضنك قد يدفعك إلى البقاء تحت مجرى الماء لأطول فترة مُمكنة، لكن تم إطلاق تحذير من أن هذا قد يكون خطأ جسيما، بحسب صحيفة «دايلي إكسبريس».

عادة شائعة أثناء الاستحمام تؤدي لمخاطر صحية كبيرة

ومما يثير القلق أن الاستحمام لفترة طويلة لا يؤدي فقط إلى زيادة فاتورة المياه، لكنه قد يشكل خطرًا على الصحة، بحسب الخبير العالمي ماثيو جينكينز: «كلما زاد وقت الاستحمام، زادت الرطوبة المٌتراكمة في حمامك على الجدران والأسقف والبلاط».

وأضاف: «إذا كان الحمام يفتقر إلى التهوية المناسبة، يمكن أن تصبح الرطوبة الزائدة الناتجة عن الاستحمام بالماء الساخن لفترة أطول مٌحاصرة، التي مع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي إلى نمو العفن والبكتيريا».

تلك البكتيريا يمكن أن تؤدي لمخاطر صحية مٌتعددة، كشفها الخبير، التي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

1 احتقان الأنف

2 العطس

3 السعال

4 الصفير

5 التهابات الجهاز التنفسي

6 تفاقم حالات الربو والحساسية

«العادات اليومية تلعب دورا هاما في انتشار العفن في منازلنا، مزيج من إهمال التهوية المناسبة وعادات الإهمال اليومية يمكن أن يؤدي إلى نمو البكتيريا» هكذا قال جينكينز، موضحا أن التهوية الجيدة والحفاظ على بيئة خالية من الفوضى، يمكن أن تٌقلل خطر انتشار البكتيريا والعفن.

عادة خاطئة في الاستحمام

من ضمن العادات التي ذكرها بشأن طريقة الاستحمام الخاطئة، هي ترك المناشف في كومة على الأرض، حيث يكون هناك دوران قليل للهواء، وبيئة رطبة وإضاءة منخفضة لأجزاء من المنشفة عند لفها في كرة، وهذا يجعلها حاضنة لمُستعمرات العفن الأسود، لذا نصح ضرورة تعليق المناشف المبللة فورا والتأكد من تجفيفها بشكل صحيح قبل وضعها في سلة الغسيل.

نصائح لتجنب انتشار البكتيريا بسبب الاستحمام بالماء الساخن

ووجه الخبير نصائح من أجل الحصول على حمام ساخن وآمن، التي تأتي على النحو التالي:

1 ضمان التهوية الكافية

2 فتح الباب، وتشغيل المروحة، وفتح النافذة للتخلص من الرطوبة بعد الاستحمام

3 مسح الانسكابات على الحائط أو الأرض وتنشيفها بقطعة قماش نظيفة وجافة.