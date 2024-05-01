متحدث «القبائل العربية»: قدمنا 1.75 مليون جنيه لـ19 لاعبًا متفوقًا في لعبة الجودو

أكد النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، أن الاتحاد قدم للمتفوقين في لعبة الجودو 1.75 مليون جنيه، وهم 19 لاعبًا فازوا مؤخرًا؛ وذلك تشجيعًا لتفوقهم.

وشدد المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، خلال كلمته في المؤتمر التأسيسي الأول اتحاد القبائل العربية، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن الاتحاد قدم لـ17 ناديًا من نوادي الألعاب الفردية ما قيمته مليون جنيه لكل نادٍ.