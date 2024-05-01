اتحاد القبائل العربية يدعم الدولة في تعمير سيناء على مدار 9 سنوات

على مر السنوات، كانت قبائل سيناء الداعم الأكبر للدولة في كل الأوقات، مرورًا بمعركة القضاء على الإرهاب الذي كان يمثل تحديًا على مدار سنوات، قُدّم خلاله الكثير من الفداء والتضحية، خصوصًا خلال عمليتي «العملية الشاملة » و«حق الشهيد»، إذ يرث الأبناء عن آبائهم جيلًا وراء جيل، حب الوطن، والصمود، ودعم وطنهم والوقوف خلفه ضد أي تحديات مثلما فعل أجدادهم على مدار الحروب التي عاصرتها مصر، سواء النكسة، أو الاستنزاف، وحتى نصر أكتوبر.

قبائل سيناء لعبت دورًا كبيرًا في تنفيذ مخططات الدولة للتنمية

ولم يقف دعم قبائل سيناء عند مساندة الدولة في محاربة الإرهاب فقط، بل حرصوا على دعم كافة خطط الدولة وخطواتها للتنمية والتعمير في كل شبر بأرض الفيروز، إذ لعبوا دورًا كبيرًا وبارزًا في تنفيذ كافة مخططات التنمية من خلال «مصر سيناء» و«أبناء سيناء» من خلال إنشاء وتطوير الكثير من المشروعات الصناعية والزراعية والبنية التحتية.

دور قبائل سيناء في الحرب ضد الإرهاب

وأوضحت الدكتورة أمل إسماعيل، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات، في تصريحات صحفية سابقة، إنّ قبائل سيناء كان لها دورًا بارزًا وأساسيًا بنجاح مصر في القضاء على الإرهاب، كما إنّهم تعرضوا عام 2013 لهجمات إرهابية شرسة ووحشية استهدفت الأفراد، والمشروعات الخدمية، والبنية التحتية بهدف تعطيل الحياة، إلا أنّهم صمدوا وقدموا الدعم لوطنهم للقضاء على الإرهاب.

دور قبائل سيناء في التنمية والتعمير

وأشارت إلى أنّ قبائل سيناء كان لها دور أكبر في التنمية الشاملة بأرض الفيروز، واستعادة الاستقرار، والمضي قدمًا في التعمير نحو مستقبل أفضل لسيناء.

من ناحيته، أوضح سلامة الرقيعي عضو مجلس النواب السابق، وأحد رموز قبائل سيناء، إنّهم يدعمون الدولة بكل ما أوتوا من قوة، موضحًا إنّ المشروعات التنموية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أسعدتهم كثيرًا، إذ يكشف مدى اهتمام الدولة بسيناء، ومخطط الدولة لتكون سيناء في صدارة التنمية، مشيدًا بعبارة الرئيس السيسي بأنّ «سيناء بالعمل والاهتمام وليس الكلام»، وإنّهم يعلمون جيدًا إنّ التنمية تتحقق بتضافر كافة الجهود الحكومية والأهلية لسرعة إنهاء كافة المشروعات التنموية.

تنمية سيناء حلم القبائل

وذكر الشيخ محمد نافل، أحد رموز قبائل سيناء، إنّ التنمية والتعمير على أرض الفيروز، هو حلم لطالما راود كل المخلصين من أبناء سيناء، خصوصًا إنّها تتمتع بالكثير من الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي المتميز.

وشدد نافل على أنّ أعمال تنمية سيناء بمثابة دفعة أمل وطاقة إيجابية لكافة أبناء وقبائل سيناء، معبرًا عن فخرهم بمشاركتهم ومساندتهم للدولة في حربها ضد الإرهاب حتى القضاء عليه تمامًا.

من هم قبائل بدو سيناء؟

ويتكون مجلس القبائل والعائلات المصرية، من 30 قبيلة مصرية من سيناء، أكبرهم وأكثرهم انتشارًا هي قبيلة الترابين، يليها السواركة، والمساعيد، والسماعنة والسعديين، والعيادية، والرميلات، والبياضية، والعقايلة، والدواغرة، والرياشات، والعبايدة، والتياهة، والنجمات، والحوات، وبلي، والصفايحة، والأخارسة، وأولاد سليمان، وبني فخر، وأبو شتيه، وحجاب، والسلايمة، وعروج، والعزازمة، والشوربجي، والحويطات، وأولاد السعيد، والشريف.