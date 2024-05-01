مصطفى بكري يعلن تأسيس مجلس اتحاد القبائل العربية

أعلن النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، من أرض سيناء الغالية تأسيس مجلس اتحاد القبائل العربية، موضحا جاء ذلك انطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية ووعيا وإدراكاً للتحديات التي تواجه الوطن على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وتأكيدا على الدور التاريخي الذي تلعبه القبائل في مسيرة الوطن ودعم مؤسساته.

وتابع خلال كلمته اليوم بالمؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية، والذي نقلته شاشة «إكسترا نيوز»: «جاءت فكرة تأسيس الاتحاد الذي يضم رموزاً وكيانات متعددة في مؤتمره التأسيس الأول وذلك تلبية لمتطلبات المرحلة الراهنة وسعيا لتحقيق مجموعة من الأهداف».

وأوضح من أهم أهداف تأسيس مجلس اتحاد القبائل العربية، خلق إطار شعبي وطني يضم أبناء القبائل العربية هدفه توحيد الصف وإدماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد دعما لثوابت الدولة الوطنية ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها في كل الأزمنة والعصور وهذا الوقت تحديدا.