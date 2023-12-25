«اتحاد القبائل العربية»: ميناء العريش سيصبح الأكبر في الشرق الأوسط

قال الشيخ حميد منصور، رئيس الاتحاد المصري للقبائل العربية، إن شمال سيناء مرت بظروف صعبة لمدة 5 إلى 6 سنوات، وكانت مسرحا للعمليات الإرهابية، لكن بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاعت أن تحول العمليات الإرهابية إلى تنمية حقيقية على أرض شمال سيناء.

تطوير ميناء العريش

وأضاف «منصور»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عزالدين، أن بداية من تطوير ميناء العريش الدولي، الذي سيصبح أكبر ميناء في الشرق الأوسط لنقل كل المنتجات السيناوية مثل الرخام والرمل والإسمنت لكل الدول الأوروبية.

وأشار إلى إنشاء السكة الحديد الذي يربط الفردان ببئر العبد وطابا، سيسهم في سهولة الحركة لنقل البضائع من محافظات الوادي إلى شمال سيناء والعكس.

ولفت إلى أن جامعة العريش تضم 12 كلية، من ضمنها الطب البشري لأول مرة متاحة هذا العام، بجانب كلية الاستزراع السمكي، كما ستُتَاح كلية للهندسة قريبا، إضافة إلى فرع لجامعة الأزهر في شمال سيناء.

المستشفيات في شمال سيناء

وأوضح أنه بالنسبة للقطاع الصحي، تضم مستشفى العريش المركزي الأقسام كلها، ويوجد مستشفى مركزي في بئر العبد، ومستشفى في نخل تعد من أكبر المستشفيات التي تضم أجهزة حديثة من الممكن ألا تكون موجودة في المحافظات الأخرى.