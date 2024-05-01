متحدث «القبائل العربية»: عقد مؤتمرات للاتحاد بجميع المحافظات خلال المرحلة المقبلة

قال النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إنه عقب مؤتمر تأسيس مجلس اتحاد القبائل العربية، سيبدأ الاتحاد تحركات على الفور بعقد مؤتمرات في جميع أنحاء الوطن بالصعيد والدلتا وغرب البلاد وشرقها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف، في كلمته خلال المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية: «الفترة المقبلة قد تشهد تطورات وسيناريوهات متعددة وهو أمر يستوجب يقظة الجميع لمواجهة التحديات المحدقة والرد على حملات الأكاذيب والشائعات واستخدام كافة الوسائل الممكنة للتفاعل مع دعوة الوعي التي أطلقها الرئيس السيسي منذ عدة سنوات في مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس والسادس التي تستهدف التحريض على الفوضى ونشر الفتن».

واستطرد: «نود التأكيد أن اتحاد القبائل العربية يعلو في طرحه ورؤيته على كافة الانتماءات الحزبية والأيديولوجية لأن رسالته توحيد القبائل في إطار لا يتعارض مع ثوابت الوطن ولا يتصادم مع الأحزاب والائتلافات التي نمد يدنا لها بالتعاون والتنسيق المشترك لكل من يخدم الوطن».