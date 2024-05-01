«بكري»: إطلاق اسم الرئيس السيسي على إحدى مدن شمال سيناء لمسة وفاء من «القبائل العربية»

أكد النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، أن الاتحاد يبدي استعداده للتعاون مع كل القوى الأخرى في إطار يخدم المجتمع ويوظف طاقات أبنائه لصالح التفوق في جميع المجالات، مشددًا على أن المشايخ والعواقل والرموز الوطنية والاجتماعية اتفقوا على أن يكون الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا شرفيًا للاتحاد.

وأوضح «بكري»، خلال كلمته في المؤتمر التأسيسي الأول اتحاد القبائل العربية، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه من المقرر أن يبدأ الاتحاد خلال الفترة المقبلة تحركات جماهيرية فاعلة للتواصل مع أبناء القبائل للاتفاق على مهام العمل الوطني والتنظيمي للمرحلة القادمة والوفاء بكافة الاستحقاق التي ستقررها القيادة السياسية.

وشدد على أنه بناءً على رغبة أبناء سيناء أُطلق اسم الرئيس السيسي على إحدى مدن الجيل الرابع الجاري إنشاؤها بمنطقة العجرة بشمال سيناء، وهي مدينة تهدف أن تكون من مدن الجيل الرابع من حيث الخدمات والرقمنة والنهضة وذلك في لمسة وفاء من أبناء سيناء بإمكاناتهم ومن اتحاد القبائل للقائد الذي وضع سيناء على خريطة التنمية للمرة الأولى في تاريخها بعد تطهيرها من الإرهاب والتآمر.