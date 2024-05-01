مصطفى بكري: نعاهد الرئيس السيسي على الوقوف صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة

قال النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إننا نعاهد الرئيس السيسي على الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة في مواجهة المؤامرات والتحديات، ونحن على ثقة أن القائد الذي أنقذ مصر وهويتها وحمى بلاده من حرب أهلية في 3 يوليو 2013 ،وقضى على الإرهاب وحرر الوطن وأرض سيناء، وبدأ مسيرة التعمير والإنجاز في كافة ربوع البلاد، فهو قادر بعون الله ثم مساندتكم في اتحاد القبائل ومساندة شعب مصر العظيم، على العبور بمصر إلى ملاذ آمن يصون العرض ويحمي الأرض.

وأضاف خلال كلمته اليوم بالمؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية، الذي نقلته شاشة «إكسترا نيوز»: «أتوجه بكلمتي للرئيس السيسي: عشرات الملايين من أبنائك، أبناء القبائل العربية، يقفون صف واحد في إطار اتحادهم خلف القيادة الرشيدة داعمين للمشروع القومي في بناء مصر والنهوض بشعبها».