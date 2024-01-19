شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء: تنمية حقيقية بسيناء خلال الـ 10 سنوات الأخيرة

قال إبراهيم سالم شيخ مشايخ قبائل جنوب سيناء، إن ربط سيناء بالوادي والدلتا، يربط شبه جزيرة سيناء بالأم الحبيبة مصر، لافتا إلى أن الوضع الآن بسيناء يختلف عن الأعوام السابقة.

بنية تحتية وفوقية بسيناء خلال 10 سنوات

وأضاف «سالم» في مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أنه خلال 10 سنوات وهي فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت سيناء إقامة بنية تحتية وفوقية تتضمن طرق وكباري وأنفاق، إضافة إلى الربط الكهربائي.

اهتمام القيادة السياسية بسيناء

وتابع الشيخ سالم، أن التطوير بنفق الشهيد أحمد حمدي بجنوب سيناء والمعديات والمعابر، إضافة للطفرة التي شهدها الإسكان الشعبي والمتميز، يعد دليلا على اهتمام القيادة السياسية بسيناء.