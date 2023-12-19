8 آلات موسيقية تعبر عن قبائل جنوب سيناء.. بينها الربابة والطبلة

تتميز حفلات السمر والسهر التي تقيمها القبائل البدوية ببعض الآلات الموسيقية المميزة، والتي تعكس عاداتهم وتقاليدهم، وأسلوب غنائهم الجماعي، ونستعرض أهمها في السطور التالية.

أنواع الآلات الموسيقية

قال أحمد فريج، مدير قصور الثقافة بجنوب سيناء: «صُنعت الآلات الموسيقية من الطبيعة الجبلية بخامات بسيطة فهي عنوان للفلكلور الشعبي لدى القبائل البدوية، وأصواتها مناسبة للغناء الفردي والجماعي، وتسمى المقطوعة الغنائيه لبدو الصحراء (المربوعة) أو (المجرودة) وهي تتمثل في إطلاق المواويل في إيقاع سريع مع الترديد خلف المنشد بطريقة جماعية، أما الآلات الموسيقية فهي تتمثل في التالي:

«الشبابة»: وهي مكونة من قطعة بوص أو معدن بطول نصف متر ولها ست ثقوب، تعمل بالنفخ فيها مع تحريك الأصابع على الفتحات التي توجد بالعصا ليتمكن العازف من عزف اللحن، وتطورت لتصبح من الألومونيوم أو الحديد أو النحاس ثم البلاستيك لسهوله حملها وثقبها.

«المقرون»: وهي شبيهه بالناي وبها أنبوبتين من البوص المجوف متوازيتين وتُضم إلى بعضها بخيوط ملفوفة من الأسفل والأعلى.

«الربابة»: وهي آلة مكونة من ممسك خشب يتهاوى عليها عمود خشبي ذات وتر واحد و تدعم بقوس وقطعة قماش صغيرة توضع تحت نهاية الوتر عند آخر ساق الربابة.

«الطبلة»، وتصنع من الفخار وتشد عليها قطعة من الجلد.

«السمسمية»: وهي آلة يعرفها السواحلية ومكونه من قطعة خشبية بها 5 أوتار أو 6 ويضرب عليها بالريشة.

«المرواس» وهي آلة إيقاعية صغيرة الحجم تتكون من إسطوانة خشبية مجوفة قطرها 15 سم وطولها 15سم ويشد عليها من الناحيتين قطعتين جلديتين بواسطة خيوط سميكة.

«البرغول»: يشبه المقرون ولكنه مدعم بعصا بوص بالطرف السفلى لإحدى الأنبوبتين المثقوبتين.

«الربابة» ذات الوتر الواحد وهي مربع خشبي مستطيل يمر بها عصا للوتر المصنوع من ذيل الحصان.

دور قصور الثقافة في الحفاظ على التراث البدوي

وتحرص قصور الثقافة بجنوب سيناء على إحياء حياة البادية وعاداتهم بالعروض الفنية للفرق والرقص بالدبكة البدوية التي تمتزج بأصوات الدفوف وإلقاء الشعر، وتهتم بالتراث الأصيل في استخدام الآلات الموسيقية البدوية التي تضفي البهجة لحفلات العرس والمجالس، ومن أهم المعزوفات لدى بدو جنوب سيناء ألحان «الهجيني والزرعة والدلعونة والشروقي والأشعار الشعبية»