رئيس جامعة الأزهر يتفقد الاختبارات الشفهية بكليات فرع البنات

أجرى الدكتور سلامة داوود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة؛ جولة تفقدية لفرع البنات؛ للوقوف على الاختبارات الشفهية التي تقام بمركز الحاسب الآلي بفرع البنات، في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ للاطمئنان على سير العمل بلجان الاختبارات الشفهية.

لجان الاختبارات

وخلال الجولة قام فضيلة رئيس الجامعة بالمرور على لجان الاختبارات الشفهية، واستمع إلى بناته الطالبات «وافدات- ومصريات»، وعبَّر عن سعادته بمستوى حفظهن للقرآن الكريم، موجهًا عمداء الكليات بتوفير المناخ المناسب لأداء الاختبارات الشفهية في جميع الكليات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدكتورة وفاء غنيمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عفاف أبو الفتوح، مديرة مركز الحاسب الآلي بفرع البنات، التي أعلنت جاهزية مركز الحاسب الآلي بفرع البنات لأداء الاختبارات الشفهية في مختلف الكليات؛ فالمركزُ معتمدٌ من وزارة التعليم العالي في مجال التحول الرقمي. وأوضحت ابو الفتوح أن المركز يسعى جاهدًا لتدريب طلاب وطالبات جامعة الأزهر؛ وفقًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030م.

دورات تدريبية متطورة

وأضافت أن المركز يوفر دورات تدريبية متطورة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بأسعار رمزية؛ خدمة لطلاب الجامعة.