الجامعات المصرية الجديدة.. برامج عصرية بصبغة أوروبية

دشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الـ 5 سنوات الماضية، عددا من التخصصات العلمية و البرامج الدراسية المُتطورة التي تتماشى مع مُتطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً وتُسهم في إخراج الكوادر المصرية المتميزة، فضلاً عن كونها تخصصات تُلبي وظائف واحتياجات المستقبل وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والرقمنة بمختلف المجالات، وهو ما انتهجته الدولة المصرية في إنشائها لجامعات الجلالة و الملك سلمان والعلمين والمنصورة الجديدة وكذلك الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية وإنشاء عدد من البرامج الجديدة بها.

البرامج و التخصصات العلمية الحديثة المُتاحة في الجامعات خلال تنسيق 2024

ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تستعرض «الوطن»، في النقاط التالية أبرز المعلومات عن بعض البرامج الجديدة والتخصصات الفريدة من نوعها المُتاحة في الجامعات المختلفة والتي تلبي احتياجات سوق العمل إقليمياً ودولياً :

برامج المعاملات القانونية الدولية

يهدف البرنامج يهدف لإعداد قانونيين ذوي مهارات مهنية وشخصية تنافسية من خلال برامج وبيئة تعليمية وبحثية وفقاً للمعايير المحلية والإقليمية والدولية، وقيم العدالة الاجتماعية لتنمية وتحقيق العدالة القانونية بين أفراد المجتمع، وتقديم برامج تعليمية تلبي التطورات التكنولوجية والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، لتشجيع الابتكار والإبداع في المجالات القانونية.

برامج علوم وهندسة المنسوجات

يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر مُؤهلة أكاديميًا وبحثيًا ومهنيًا بتقديم برامج تعليمية تتفق مع المعايير القومية والعالمية للنهوض بصناعة المنسوجات وتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية، والإسهام في تنمية المجتمع، ودعم التعليم والبحث العلمي بالخدمات الأكاديمية والتكنولوجية والإدارية الفعالة، وتقديم أبحاث علمية تُساهم في اقتصاد المعرفة، وتشجيع ودعم التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

مجال الزراعات الصحراوية

يهدف إلى تحقيق التميز والريادة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في مجالات تكنولوجيا العلوم الزراعية التطبيقية في المناطق الصحراوية، لمٌواجهة التحديات الحالية والمستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة، واستقطاب الطلبة المتميزين وتأهيلهم لسوق العمل في مجالات الزراعات الصحراوية والمناطق الجافة وكافة المجالات الأخرى ذات الصلة.

مجال السياحة والضيافة

تسعى كلية السياحة والضيافة إلى تقديم برامج أكاديمية ومهنية متميزة في مجال السياحة والضيافة لإعداد كوادر بشرية مُؤهلة وفق احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وتشجيع الابتكار والإبداع، وإجراء البحوث العلمية التطبيقية، وتفعيل خدمة المجتمع، وتقديم الاستشارات المتخصصة والبرامج التدريبية.

مجال الصناعات التكنولوجية

تهدف كلية الصناعات التكنولوجية لإعداد خريج قادر على فهم واستيعاب التكنولوجيا الحديثة ومٌؤهل فنياً في البرامج الأكاديمية للأعمال العامة والتبريد والتكييف وخطوط الإنتاج، وتقنيات المعدات الدقيقة الذي يؤدي باستمرار إلى رفع مستوى الخريجين لحل المشكلات التكنولوجية في أماكن العمل ومواقع الإنتاج.

مجال علوم وهندسة الحاسب

يهدف إلى تقديم برامج أكاديمية لتحفيز اكتشاف المعرفة الجديدة ثم تطبيقها ونشرها وتسويقها، وتشجع الكلية الإبداع والابتكار، وتهدف إلى التميز باستخدام الأساليب التربوية الحديثة، كما تعمل على تطوير قدرات خريجيها ومهاراتهم للمٌساهمة في اقتصاد المعرفة مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، وتعزيز ثقافة المشاركة مع المجتمع الصناعي.

هندسة الحاسب

يهدف إلى تقديم برامج أكاديمية تُحفز اكتشاف المعرفة الجديدة ثم تطبيقها ونشرها وتسويقها، وتشجع الكلية الإبداع والابتكار، وتهدف إلى التميز باستخدام الأساليب التربوية الحديثة، كما تعمل على تطوير قدرات خريجيها ومهاراتهم للمُساهمة في اقتصاد المعرفة مع الالتزام بأخلاقيات المهنة، ومُواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، وكذلك تعزيز ثقافة المشاركة مع المجتمع الصناعي.

برنامج هندسة الميكاترونيات

يهدف برنامج إلى دراسة الميكاترونيات وتطبيقاتها المختلفة في الأتمتة الصناعية والسيارات والنانو ميكاترونيات والبيو ميكاترونيات، ويُسهم في تطوير الخريج لقدرته البحثية للعمل على استخدام أحدث التقنيات لإيجاد حلول ميكاترونية موثوقة ومُبتكرة للمشاكل الصناعية والحياتية.

برنامج علوم الذكاء الاصطناعي

يمنح البرنامج المعرفة والمهارات العميقة اللازمة لتحويل كميات كبيرة من البيانات إلى قرارات قابلة للتنفيذ، ويركز البرنامج على كيفية استخدام المدخلات المركبة مثل الرؤية واللغات، وقواعد البيانات الكبيرة في صنع القرار وتنمية القوى البشرية.

برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية

يركز البرنامج على تطوير نظم معلوماتية تعتمد على البيانات والقياسات الطبية، وصور الأشعة والرنين المغناطيسي، التي تستطيع قراءة وتحليل هذه البيانات.

برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي

يُعنى البرنامج بتطوير برمجيات ذكية تقوم على التعلم الآلي والتعلم المتعمق الذي يعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية، وكيفية تطبيق هذا البرنامج في الأنظمة الهندسية.

برنامج بكالوريوس هندسة الحاسب

يعمل البرنامج على تأهيل خريج هندسة مٌتخصص في هندسة الحاسب، قادرا على تطوير البرمجيات وضمان جودتها، ويٌمكنه التعامل مع الحوسبة السحابية والحوسبة المتنقلة والأنظمة المدمجة وشبكات المعلومات والأمن.

يمكن للطالب اختيار أحد المسارات التالية: النظم المدمجة، والحوسبة السحابية، والحوسبة عالية الأداء، الأمن الإلكتروني

**برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات

يُعنى برنامج هندسة الاتصالات والإلكترونيات بصناعة الإلكترونيات، خاصة أن صناعة الإلكترونيات تعتمد على الجهد الذهني والإنتاج العلمي. يركز البرنامج على هندسة الإلكترونيات الدقيقة وتصميم الأنظمة الإلكترونية والإلكترونيات منخفضة الطاقة وتطبيقات الإلكترونيات في نظم الإنترنت وشبكات الجيل الخامس وأجهزة الاستشعار الدقيقة.

**برنامج هندسة الطاقة

بختص بدراسة موارد الطاقة التقليدية مثل الوقود الحفري والمياه والمواد النووية أو الموراد الحديثة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وباطن الأرض والبحر والوقود الحيوي.

**برنامج تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة

يمنح شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا الصناعة الأجهزة الدقيقة (4 سنوات)