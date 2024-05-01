ساعات قليلة ويفتح ملعب «سيجنال إيدونا بارك» أبوابه، من أجل استقبال مباراة صعبة وقوية تجمع بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فما كيفية مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان؟

كيفية مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان مجانا

تقام مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، في العاشرة مساء، على ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في لقاء يبحث خلاله البي إس جي عن فرصة للذهاب بعيدًا ومواجهة الفائز من لقاء بايرن ميونيخ وريال مدريد، في نهائي المسابقة القارية الأهم على مستوى أوروبا، بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند

وتذاع مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، لكن هناك بعض القنوات اعتزمت إذاعة بعض المباريات مجانًا دون تشفير، بينها مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان.

قناة Canal + Sport 1 Afrique

التردد: 12530.

عمودي.

معدل الترميز: 30000.

القمر الصناعي: N S S 7.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

قناة Canal + Sport 1 Afrique

التردد: 11785.

أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر: Eutelsat Sesat W4.

قناة ARENA SPORT

التردد: 11512.

عمودي.

معدل الترميز: 30000.

القمر: Eutelsat.

وعلى مدار السنوات الماضية اجتمع بوروسيا دورتموند مع نظيره باريس سان جيرمان، 6 مرات، على مستوى جميع المسابقات الأوروبية، وهي الثالثة على مستوى دوري أبطال أوروبا.