صدمة لعشاق «السماوي».. مانشستر سيتي مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا

منذ دقائق انطلق لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي، في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة أطلق عليها البعض بالنهائي المبكر، لكن جمهور الفريق الإنجليزي قلق من مغادرة تلك النسخة، بسبب احتمالية استبعاده العام المقبل، فما سر تهديد السيتي بعدم المشاركة في نسخة البطولة المقبلة؟

رغم عدم مخالفة النادي لأي قوانين، إلا أن مانشستر سيتي الإنجليزي يواجه خطر الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بسبب نادي جيرونا الإسباني، الذي ينافس بقوة هذا الموسم من أجل التتويج بلقب الدوري الإسباني أو على أقل تقدير الحصول على المركز الثاني والتأهل لـ«شامبيونزليج»، في مفاجأة كبرى لم تحدث من قبل.

قانون يمنع مشاركة مانشستر سيتي

ملاك نادي مانشستر سيتي هم أيضًا أصحاب فريق جيرونا الإسباني، وقوانين الاتحاد الأوروبي تمنع مشاركة فريقين لهم نفس المالك في بطولة دوري أبطال أوروبا، بالتالي يشارك أحدهم فقط ويستبعد الآخر.

مانشستر سيتي في المركز الثالث

عكس جميع المواسم الماضية، يحتل مانشستر سيتي الإنجليزي -حتى الآن- الترتيب الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، ويسبقه ليفربول وأرسنال متعادليين في النقاط برصيد 71 نقطة.

مركز جيرونا في الدوري الإسباني

على الجانب الآخر يحتل نادي جيرونا المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، والمركز الثاني من نصيب برشلونة الإسباني بـ67 نقطة، فإذا نجح فريق جيرونا في تخطي برشلونة نهاية الموسم والحصول على المركز الثاني، مع استمرار مانشستر سيتي بالمركز الثالث، فإنه يحق له المشاركة في دوري أبطال أوروبا موسم 2025، مع استبعاد الفريق الإنجليزي الذي يقوم المدرب بيب جوارديولا.