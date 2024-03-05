يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الليلة، ضيفا على فريق ريال سوسيداد الإسباني على ملعب «أنويتا»، في مباراة دور إياب الـ16، وجاء موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، هو نفس موعد لقاء فريقي بايرن ميونيخ ولاتسيو في إياب ابطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد

وعن موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، فمن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، في إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد

ومن المقرر أن تنقل قنوات بي إن سبورتس عبر تردد قناة بي ان سبورت 1 اتش دي، والتعليق لـ حسن العيدروس، علما بأنّ شبكة bein sports هي الحاصلة على حقوق البث المباشر لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نتيجة مباراة الذهاب بين باريس سان جيرمان وريال سوسيداد

وحقق باريس سان جيرمان الفوز بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب، حيث سجل كيليان مبابي وبرادلي باركولا.