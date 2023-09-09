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عاجل.. أول تعليق لنجم بوروسيا دورتموند بعد اقترابه من الانضمام للأهلي

كتب:

أحمد أبوالليل​
09:11 م | السبت 09 سبتمبر 2023
موديست لاعب دورتموند السابق

موديست لاعب دورتموند السابق

تحدث المهاجم الفرنسي أنطوني موديست لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني السابق، عن عرض الأهلي وإمكانية انضمامه للقلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط اسمه بارتداء قميص المارد الأحمر، في الميركاتو الصيفي الحالي.

موديست عن اللعب في الأهلي: أريد فقط الاستمرار في لعب كرة القدم

وقال «موديست» في حوار مع محطة «سبورت» الألمانية، عن إمكانية اللعب في الأهلي: «أتمنى أن أتمكن من خوض تحد كبير، أريد فقط الاستمرار في لعب كرة القدم لأن هذا ما أحبه، لدي 16 عامًا من الاحترافية».

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بقلم أحمد أبوالليل​