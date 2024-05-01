توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ومحافظة الدقهلية

أجرى المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، زيارة لمحافظة الدقهلية، إذ التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية؛ لتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والمحافظة، يستهدف تعزيز كافة أوجه التعاون بين الطرفين لتوفير الفرص التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بمحافظة الدقهلية في كافة جوانب الوظيفة العامة ومكافحة الفساد.

جاء ذلك في حضور كلٍ من: المستشار عبد الناصر خطاب - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار عبد الحليم محمود - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار أيمن فؤاد - الأمين العام المساعد، المستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، المستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، المستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، المستشار حسن شبار - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة، والمستشار أحمد صقر - أمين صندوق النادي، وعدد من القيادات الإدارية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية.

وفي ختام اللقاء، تبادل كل من المستشار حافظ عباس، والدكتور أيمن مختار، الهدايا والدروع التذكارية بين النيابة الإدارية والمحافظة.

وزار المستشار حافظ عباس، والوفد المرافق له، جامعة المنصورة، إذ التقى الدكتور شريف يوسف خاطر – رئيس جامعة المنصورة، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وهيئة النيابة الإدارية.

وشرف توقيع البرتوكول كل من الدكتور محمد عطية البيومي - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، محمد عبد العظيم - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة وليد الشناوي - عميد كلية حقوق المنصورة.

ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية، وتنمية المهارات العلمية، وتقديم الخبرة العلمية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة في مختلف المجالات المشتركة وغيرها من البرامج الدراسية، وإتاحة المراجع والفهارس العلمية، والاستفادة من الإمكانات البشرية لتعزيز أوجه التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين.

وحرص معالي المستشار رئيس الهيئة، على تَفَقُد منظومة التحول الرقمي بالنيابات الإدارية بالمحافظة، التي سبق وأن جرى تدشينها في الخامس من مارس 2024، إذ استعرض المستشار محمود سمير - مدير وحدة التحول الرقمي، وبحضور المهندس محمد هلال - مدير الإدارة العامة لقواعد البيانات والتحليلات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمل المنظومة التي شملت مجمع النيابات الإدارية بالمنصورة، والمكتب الفني بالمنصورة، وفرع الدعوى التأديبية بالمنصورة، ونيابات المنصورة القسم الأول، والمنصورة القسم الثاني، والمنصورة القسم الثالث، والمنصورة القسم الرابع، والمنصورة القسم الخامس، بالإضافة إلى النيابة الإدارية بدكرنس.