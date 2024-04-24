وزارة التخطيط وهيئة النيابة الإدارية يطلقان برنامج تنمية مهارات الحاسب الآلي

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية ووحدة شؤون المرأة بالنيابة الإدارية، البرنامج التدريبي «تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة»، في إطار مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون بين الوزارة والهيئة.

تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي

وأوضح مهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التحول الرقمي أن البرنامج التدريبي لأعضاء هيئة النيابة الإدارية يأتي في إطار بروتوكول التعاون القائم بين الجهتين، ويستهدف تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي لتطوير مخرجات ومؤشرات العمل الحكومي، وذلك ضمن تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

50 متدربة من العضوات بالنيابة الإدارية

يشار إلى أنه تم تدريب عدد 50 متدربة من السيدات العضوات بالنيابة الإدارية في فبراير وأبريل 2024 وجار العمل على إعداد دورات أخرى خلال الفترة القادمة لتنمية المهارات باستخدام تقنيات الحاسب الآلي الحديثة وتنمية الوعي الرقمي مما يسهم بتعزيز القدرات وخلق فرص أفضل للتعاون بين الإدارات المختلفة داخل النيابة الإدارية.