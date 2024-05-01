مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية يدعم ثوابت الدولة وهدفه تبني القضايا الوطنية

قال النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن الدعوة لتأسيس مجلس اتحاد القبائل العربية، جاءت تلبية لمطالب رموز وكيانات عديدة في مناطق ومحافظات مختلفة آلت على نفسها أن تتجمع في إطار تنظيمي واحد يدعم حركاتها ويحافظ على وحدتها ويسعى إلى تحقيق أهدافها ويمثل إطارا تنظيما واسعا معبرا عن مئات القبائل في إطار وطني ويدعم ثوابت الدولة ووحدتها.

الإجماع الوطني لأبناء القبائل

وأضاف، في كلمته خلال المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية، والمذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «إن الإجماع الوطني لأبناء القبائل حول هذه الفكرة وفي هذا التوقيت تحديدا جاء للتأكيد على أن اللحظة الراهنة والمخاطر التي تحيط بالبلاد من الغرب والجنوب والشمال الشرقي توجب حشد كل قوى الدولة في مواجهة هذه التحديات التي تستهدف العصف بالكيان الوطني وإلحاقه بالمخططات الرامية والهادفة إلى نشر الفوضى وتفتيت الكيانات في عالمنا العربي».

تبني القضايا الوطنية

وتابع: «يهدف الاتحاد إلى تبني القضايا الوطنية والتواصل مع كافة القبائل والرموز العربية للوصول إلى القواسم المشتركة في إطار الدولة وخدمة لأهدافها ودعما للقائد الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يسعى بكل ما يملك من حكمة وقدرة وتواصل على حماية الأمن القومي لمصر رأمتها العربية داعمين له مواقفه الثابتة في مواججهة مخطط التهجير الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، وأيضا موقف مصر الثابت والمبدئي في رفض العدوان والسعي الدؤوب للتوصل إلى حل سياسي ينهي المعاناة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67».