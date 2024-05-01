أحد مشايخ قبيلة الترابين: سيناء في قلب مصر وموقع مدينة السيسي أبلغ رسالة للعالم

قال الشيخ سالم أبو نقيز، أحد مشايخ قبيلة الترابين، إن مدينة السيسي وخصوصية إنشائها على حدود مصر الشرقية، موضحا إنها تبعد عن حدود مصر الشرقية بنحو 15 كيلومترا باتجاه الغرب، رسالة قوية للعالم من رئيس البلاد أن سيناء في عين القيادة السياسية ولم ولن تنساها أبدا وفي قلب مصر.

وتابع «أبو نقيز»، في حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «ستتوالى القرارات لـ تعمير سيناء فعليًا على الأرض، ومدينة السيسي تقع جغرافيًا جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد بعمق 25 كيلومترًا بسيناء، في منطقة كانت صحراوية لم يدب فيها التعمير من قبل ولم يُبنى عليها».

وأكد: «اليوم نحتفل بعرس كبير ونبعث رسالة شكر للرئيس السيسي على هذا القرار، واتحاد القبائل ومؤسسة العرجاني قرروا إنشاء المدينة في موقعها الحالي، والتي كان لها مُخطط لها بالفعل».