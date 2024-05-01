«حياة كريمة» في شمال سيناء تنمية مستدامة.. 7 مليارات جنيه لتطوير النقل والإسكان

في أرض الفيروز، حيث تمتزج الأصالة بروح التقدم، تبرز مبادرة «حياة كريمة» كرمز للتنمية والعطاء في محافظة شمال سيناء التي تشهد طفرة تنموية شاملة تعكس رؤية مصر 2030 وتؤكد على أهمية العدالة المكانية والتنمية المستدامة، وذلك بفضل جهود المبادرة الرئاسية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

تطوير مجال الإسكان والتعليم

تظهر الأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهود الكبيرة المبذولة في شمال سيناء من قبل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جليّة، إذ جرى تخصيص 7 مليارات جنيه لتنفيذ 231 مشروعًا تنمويًا، ويُعد قطاع النقل وقطاع الإسكان من أبرز القطاعات التي عملت مبادرة حياة كريمة عليها في محافظة شمال سيناء، مما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

لم تغفل مبادرة حياة كريمة قطاع التعليم، فهو حجر الزاوية في أي مجتمع يسعى للتقدم، ولذلك شهدت شمال سيناء طفرة في مشروعات التعليم، مع إنشاء وتطوير ما يقرب 69 مدرسة مما يصل إلى إجمالي حوالي 792 فصلًا، هذه الخطوات تُعد دليلًا على الاهتمام بتنمية العنصر البشري وتوفير بيئة تعليمية ملائمة تُمكن الشباب من المساهمة الفعالة في مستقبل الوطن.

تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

ولم تقتصر جهود المؤسسة فقط على محافظة شمال سيناء، حيث تُعد مبادرة «حياة كريمة» رافدًا أساسيًا للتنمية المحلية، حيث تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال مشاريع تُعزز من البنية التحتية وتُحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتُشير الأرقام الصادرة عن وزارة التنمية المحلية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,4 مليار جنيه للقطاع، مما يُعزز من قدرة المجتمعات على النهوض بمستوى معيشتها.