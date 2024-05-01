صاحب مصنع غسالات: «ابدأ» سهلت التراخيص.. ونأمل في تدشين خط إنتاج جديد

فى خطوة غير مألوفة على القطاع الصناعى، لجأ مالك محمد، صاحب مصنع (سيلفر استيل) لآلات الغسيل وشريكه السورى، لإنشاء مصنع معنىّ بالأساس بتصنيع وتطوير وإصلاح الغسالات كبيرة الحجم المستخدمة فى المستشفيات والفنادق، حيث يقول «محمد» إن شركته تعتمد فى آلية عملها على تصنيع وإصلاح الغسالات ذات المنشأ البلجيكى والإيطالى.

«إحنا الوحيدين فى مصر المتخصصين فى تصنيع الغسالات كبيرة الحجم».. كلمات وصف بها الشاب الثلاثينى المهام التى يقوم بها مصنعه، وأوضح لـ«الوطن»، أنهما قبيل لجوئهما لمبادرة (ابدأ) واجها العديد من المشاكل، غير أن المبادرة ساعدتهما كثيراً فى إنهاء التراخيص، مضيفاً أن مصنعه يسهم فى إصلاح وتطوير الغسالات القديمة الموجودة فى الفنادق والمستشفيات ذات المنشأ الأجنبى، غير أنه فى محاولة منه وصديقه لتطوير آلية عملهم لجآ لتصنيع الغسالات، لكن هذا الهدف تتطلب منهما الكثير من الوقت والجهد حتى يتحقق.

يقول إن الغسالة ذات الحجم الكبير، بعرض 2 متر وطول 3 أمتار، تغسل 400 كيلوجرام من الملابس فى آن واحد، مشيراً إلى أن مرحلة تصنيع الغسالة الواحدة تستغرق شهراً واحداً على الأقل، وأوضح أن مساحة المصنع 300 متر فى 300 متر، ولديهم حالياً 10 عمال، مشيراً إلى أن المصنع، قُبيل بدئه فى تصنيع غسالات خاصة به، كان يعتمد بالأساس على إصلاح وتجديد الغسالات ذات التقنية البلجيكية والإيطالية المتخصصة فى الفنادق والمستشفيات.

ويأمل وشريكة السورى فى الحصول على دعم جديد من مبادرة (ابدأ) من أجل بناء مصنع جديد أكبر من ذلك الذى يمتلكانه حالياً، متوقعاً تعيين عدد أكبر من الأشخاص، بعد الحصول على قطعة أرض ذات مساحة كبيرة.