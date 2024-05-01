وزيرة التضامن: دراما رمضان 2024 حققت نتائج إيجابية في تناولها لقضية المخدرات

بدأت منذ قليل فاعليات إعلان نتائج المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2024، ومقارنتها بالسنوات الماضية.

جاء ذلك بحضور المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعدد من الكتاب والإعلاميين والمنتجين والفنانين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

نتائج تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2024

وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الدراما حققت هذا العام نتائج إيجابية في تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بالسنوات الماضية وأن الدراما كانت.

وتابعت: وستظل هي نبض القوة الناعمة لمصر في عالمنا العربي وتجسيداً لفاعلية أحد أهم القوالب الفنية وأكثرها تفاعلاً مع القضايا المجتمعية فهي تعبيراً عن الحياة بتفاعلاتها ومشكلاتها وبما تمتلكه من أدوات جذبٍ وتأثيرٍ تتمحور حول القصة الإنسانية والاجتماعية والحبكة الدرامية والأداء التمثيلي والمؤثرات الصوتية والألوان، ويتجلي تأثيرها الفعال في قضية مكافحة التعاطي والإدمان.