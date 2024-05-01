خبيرة إعلامية: تغير واضح في نظرة المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية

قالت ولاء بطاط، رئيس قسم الإعلام بجامعة خضوري، إن الموقف الدولي، سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي تغير نسبيا واختلف عما سبق، وهناك ضغوطا تجاه المساعدات الإنسانية والدعم الإنساني، وأيضا وقف إطلاق النار منذ البداية بشكل جزئي.

وأضافت «بطاط »، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن الموقف العام للمجتمع الدولي الذي نتج وسعى منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، كان يهدف إلى إقرار الأمن والاستقرار الدولي، وتطبيق قواعد الأمن في العالم أجمع، ومساءلة الدول التي تخترق وتنتهك حقوق دول أخرى، والإجراءات التدابيرية التي تسعى أيضا مثل وقف التعاملات التجارية والدبلوماسية.

إجراءات إجرامية ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين

وتابعت: «هذا التغير لم ينعكس بشكل واضح على الصعيد الإنساني والمدنيين، بدليل أن هناك إجراءات قائمة من قبل قوات الاحتلال حتى هذه اللحظة، وإجراءات إجرامية ترتكب ضد المدنيين والأطفال حتى هذه اللحظة، ولكن لا يمكن أن نتجاهل بأن هناك ما نتج عن كل هذا التغير الذي حدث في العالم والمواقف الرسمية والشعبية التي أسقطت إسرائيل».