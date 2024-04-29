دبلوماسي سابق: كلمة رئيس الوزراء جاءت ملمة بالموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه تابع بدقة كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعجب بأنها مختصرة في نقاط قليلة، ملمة بالموضوع بصورة كان لها تأثيرًا كبيرًا على الحضور، مشددًا على أن الكلمة لاقت تصفيقًا حادًا من الحضور بالقاعة ما يعني أن صاحب الحق قوي ويستطيع أن يعبر عنه بأسرع كلام وبشكل مفهوم.

مصر صاحبة قضية عادلة

وأوضح «بيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي» أن مصر صاحبة قضية عادلة، وتطالب العالم على كافة المستويات؛ لدعم الموقف المصري لصالح الشعب الفلسطيني: «نأمل أن تنتهي هذه الحرب والمجزرة الغير إنسانية، والتي تحدث دون أي مبرر».

أكّد أن حديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الخارجية سامح شكري، كان محل ترحيب الجميع، منوهًا إلى أن أنه يقدر ما جاء في كلمات رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليوم.

واختتم بالإشارة إلى أنّ الاتحاد الأوروبي، ينوي دعم جهود مصر في الحد من الهجرة غير الشرعية، وستظل القاهرة تستقبل ضيوفها وتتحمل التكلفة الكبيرة بكل الطرق والأساليب والأشكال.