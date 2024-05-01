وزيرة التضامن تشيد بالشركة المتحدة: تقدم دراما رشيدة حول قضايا الإدمان

أشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدورها في الوصول لدراما رشيدة ومسئولة، قائلة: «تقدم دراما رشيدة ومسؤولة في تناولها لمختلف القضايا خاصة الإدمان»، كما أشادت بالمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدة أنه مثقف وواع ونجاح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يأتي نتيجة لجهد المهندس حسام صالح معه.

المتحدة تقدم دراما رشيدة ومسؤولة لمختلف القضايا خاصة الإدمان

وأكدت أن الفن رسالة والمهندس حسام صالح خير رسالة، لافتة إلى أهمية الفن، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها مرصد يرصد المرأة ويعلي قيمتها، بجانب مرصد مجتمعي آخر يقيس وعي المواطنين.

وأشارت إلى وجود صورة إيجابية للأب في الأعمال الدرامية الخاصة بشهر رمضان 2024: «رأينا التضامن وصندوق علاج الإدمان في السينما المصرية».

وأكدت: «رصدنا خطوط درامية تعالج قضية الإدمان والتعاطي بشكل رائع»، لافته إلى وجود أعمال درامية تطرقت لأهمية التأهيل الاجتماعي والنفسي، وتم تناول خطورة إساءة استخدام المواد المهدئة.

جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2024 وتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة في مسلسلات رمضان 2024.