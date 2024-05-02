حظك اليوم برج الحوت الخميس 2-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. دع من لا يقدرك

يبدأ برج الحوت من يوم 19 فبراير ويستمر حتى يوم 20 مارس، وهو من الأبراج المائية، ويشتهر مواليده بمجموعة من الصفات المميزة، فهم أشخاص رومانسيي، لديهم حساسية مفرطة، يميلون إلى كل ما هو عاطفي، ويحبون التواجد في دوائرهم المألوفة ومنطقتهم الآمنة ولا يحبون كثيرًا أن يغيروا روتين حياتهم.

وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج الحوت الخميس 2-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

ينصحك الخبراء اليوم ألا تهتم بالأشخاص الذين لا يقدرونك، بل اتجه إلى من يحبك ويقدرك ويرغب في الاستفادة من مهاراتك المتخصصة، وقد تواجه بعض التحديات في هذا اليوم، لذا حاول التعامل معها بحكمة وروية.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فقد ترى أن علاقتك العاطفي بشريك حياتك حدث بها سوء فهم، ومن المتوقع أنك تصرفت بنية حسنة، لكنك فشلت في أن تأخذ في الاعتبار جميع الآثار المترتبة على أفعالك بالنسبة للآخرين، لذا فأنت بحاجة إلى كثير من الصبر لكي تمر تلك المحنة بسلام.